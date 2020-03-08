كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تتوقع مشاركة جميع الدول في تحقيق إسقاط الطائرة الماليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيانًا، اليوم الأحد، بشأن المحاكمة القادمة في حادث تحطم طائرة MH17 الماليزية في أوكرانيا، وحثت جميع البلدان على مساعدة فريق التحقيق بقيادة هولندا على المضي قدماً في التحقيق.

وقال المتحدث باسم الوزراة، في بيان: "لقد دعمت ألمانيا عمل فريق التحقيق المشترك منذ البداية ... جميع الدول مدعوة للعب دور بناء في إجراء مزيد من التحقيقات"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

و ذكرت ألمانيا، أنها ترحب بافتتاح المحاكمة، المقرر إجراؤها يوم الاثنين، قائلة، إنها ستكون خطوة مهمة نحو توضيح الحادث الرهيب.

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اتهم فريق التحقيق المشترك الصيف الماضي ثلاثة روس وقائد المتمردين الأوكراني بدور في الكارثة الجوية، قائلًا، إنهم مسئولون عن إطلاق صاروخ بوك المستخدم في إصابة الطائرة.

ورفضت روسيا هذا الادعاء بأنه لا أساس له من الصحة وقالت، إن الصاروخ يخص القوات الأوكرانية.

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المحققين بإغلاق بلاده خارج التحقيق وحذر من أنها لن تقبل نتائجهم إلا إذا كانت متورطة بشكل كامل في العملية.

تم إسقاط الطائرة الماليزية في ذروة الصراع بين قوات الحكومة الأوكرانية وميليشيا مؤيدة للاستقلال في عام 2014. مات 298 على متن الطائرة.