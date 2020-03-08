كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تعلن إصابة رئيس منطقة بييمونتي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، إصابة رئيس إقليم بييمونتي ألبرتو سيريو، بفيروس كورونا، ليصبح ثاني رئيس إقليمي يصاب بالمرض خلال 24 ساعة فقط، وفقًا للإذاعة الحكومية الإيطالية.

ويذكر أن إقليم بييمونتي، رابع أكثر المناطق تضررًا في إيطاليا بانتشار فيروس كورونا، الذي بدأ الشهر الماضي.

وأعلن زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم في إيطاليا، نيكولا زينجاريتي، أمس السبت، أنه أثبت إصابته بفيروس كورونا.

وكتب زينجاريتي، منشور على "فيسبوك"، قال فيه: "أنا أيضا مصاب بفيروس كورونا"، مضيفا أنه عُزل في المنزل وأن جميع الأشخاص الذين كان على اتصال بهم في الأيام الأخيرة يتم فحصهم، وأنهم بخير".

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وتعد إيطاليا من أكثر الدول التي تضررت من الوباء في أوروبا، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 197 حالة يوم الجمعة.

وأغلقت الحكومة هذا الأسبوع، المدارس والجامعات ودور السينما والمسارح لمكافحة انتشار الفيروس.

وانتشر فيروس كورونا خارج الصين في عشرات الدول، تسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا في نحو 33 دولة، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك.