كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى العشرات في ألمانيا والنمسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعد عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا والنمسا بشكل مطرد، حيث تم الإبلاغ عن عشرات الحالات الجديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد.

وأكد معهد روبرت كوتش 52 مريضًا جديدين بفيروس كورونا COVID-19 في ألمانيا، ليصل العدد الإجمالي إلى 847. يوجد في ولاية شمال الراين وستفاليا الغربية 392 حالة، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

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وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة العدوى في النمسا بنسبة 25 إلى 104 بين عشية وضحاها، مع اختبار 5049 شخص. واستشهد وزير الصحة، رودولف أنشوبر، في بيان، بأن السلطات كانت مستعدة لتفشي المرض.

في تطورات أخرى، أكدت بلغاريا حالتين أخريين من حالات الإصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى حالتين تم الإبلاغ عنها مساء السبت، وفقًا لموقع أخبار Novinite.