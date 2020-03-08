بسبب “كورونا”.. “لارام” تعلق رحلاتها نحو وجهات في إيطاليا ابتداء من اليوم

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأحد، عن تعليق رحلاتها نحو وجهات في إيطاليا، بعدما انتشر فيها فيروس كورونا وفرضت السلطات الإيطالية الحجر الصحي على سكانها.
وقالت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأحد، إنها ستعلق رحلاتها، بشكل مؤقت، ابتداء من اليوم الأحد، نحو ميلانو والبندقية على إثر قرار السلطات الإيطالية فرض الحجر الصحي على المدينتين.
ويعد هذا ثاني قرار تتخذه الخطوط الملكية المغربية، منذ انتشار فيروس كورونا، حيث علقت قبل أيام رحلاتها المباشرة للصين، بعد أيام من إطلاقها للخط المباشر من الدار البيضاء لبيكين.
وكانت وزارة الصحة، قد قالت قبل أيام إنها تدرس إمكانية فرض تشديدات جديدة، على القادمين من بؤر انتشار الفيروس، مشددة في ذات الوقت على أن المغرب لا زال ملتزما باحترام حرية تنقل جميع المسافري، مع فرص مراقبة جديدة في المعابر الحدودية.
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