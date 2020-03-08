كورونا.. صيادلة المغرب ينفون رفع أسعار الكمامات: الوزارة تتحمل مسؤولية الاحتكار

نفت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إقدام الصيدليات الوطنية على رفع أسعار الكمامات، والمحاليل المعقمة للأيدي، وذلك تفاعلا مع الإجراءات الاحترازية، ضد فيروس “كورونا”.

واعتبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بلاغ لها، أن كل ما يروج عن ارتفاع أسعار الكمامات، والمحاليل المعقمة للأيدي، من قبل صيادلة المغرب، “إشاعات، ومغالطات مغرضة، تمس بأخلاقيات الممارسة المهنية للصيادلة والصيدليات”.

وشددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على أن “الصيدليات الوطنية في حالة استنفار للقيام بواجباتها المهنية تجاه المواطنين، منذ الإعلان على هذا الفيروس”.

Advertisements

وعلاوة على ذلك، حملت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب المسؤولية لوزارة الصحة، لما أسمته “احتكار الكمامات من طرف بعض الشركات الموزعة للمستلزمات الطبية”، وطالبت “بضرورة تنظيم قطاع المستلزمات الطبية، ومسلكه القانوني، عوض حالة الفوضى المبطنة، التي يعرفها السوق الوطني باستمرار..”، بحسب تعبيرها.

ومن جانبه، سبق أن شدد وزير الصحة خالد آيت الطالب على أن المغرب يتوفر على مخزون 12 مليون كمامة، مبرزا أن الكمامات تصنع في المغرب بمصانع للدرك الملكي، والوقاية المدنية.

وأوضح آيت الطالب أن الكمامات لها شروط للاستخدام، موضحا أن صنفا منها مخصص للمرضى، وآخر خاص بالمهنيين من ممرضين، وأطباء، وغيرهم، والأصحاء لا حاجة لهم بها.