خطف المخرج، نادر حموش، الأنظار، ليلة أمس السبت، في اختتام المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، بعد إهدائه تنويها، حاز عليه بفيلمه الوثائقي أموسو، لمعتقلي الريف.
واختتم المخرج الشاب كلمته أثناء حفل الختام، الذي حصل فيه على التنويه، بإهداء جائزته إلى كل المعتقلين السياسين، وبالأخص معتقلي الريف، والصحافي عمر الراضي، الذي يتابع نتيجة تدوينة فايسبوكية.
ولم ينس نادر حموش توجيه إهدائه لسكان منطقة إميضر، الذين كانوا محور فيلمه الوثائقي، والذين نقل معاناتهم في الحصول على الماء، الذي يراه حقا متوازيا مع الحق في الحياة.
ولقيت خطوة المخرج الشاب في التضامن العلني من مهرجان الفيلم بطنجة، استحسان الحاضرين لحفل الاختتام ، حيث قابلوا كل عبارة من تضامنه بالتصيف.
ويحكي الفيلم وثائقي “أموسو” عن معاناة ساكنة “إميضر” في أطول اعتصام احتجاجي في المغرب على جبل “ألبان”، الذي يبعد بحوالي عشرين كيلومترا من مدينة تينغير، من أجل الحصول على الماء.
كانت هذه تفاصيل خبر بتضامنه مع معتلقي الريف والصحافي عمر الراضي.. مخرج شاب “ينصب” نفسه نجم اختتام مهرجان طنجة – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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