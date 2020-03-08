رونالدينهو يقضي ليلته بالسجن رفقة تجار المخدرات و6 أشهر حبس تنتظره خلال فترة التحقيق

قضى النجم البرازيلي السابق لفريق برشلونة رونالدينهو ليلة أمس السبت بسجن أسونسيون بالباراغواي، رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة ولوج البلاد بجواز سفر مزور رفقة شقيقه روبيرتو.

وكشفت وكالة الأنباء الاسبانية، المعروفة اختصارا بـ”إيفي”، أن القاضي أمر بإيداع رونالدينهو وشقيقه السجن رهن الاعتقال الاحتياطي في جناح خاص بالمجرمين المختصين في تهريب المخدرات، مبرزا في السياق ذاته أن العقوبة الحبسية التي قد تطال اللاعب، خلال فترة التحقيق، يمكن أن تصل إلى 6 أشهر.

وشدد القاضي، في حديثه مع وسائل الإعلام عقب نهاية الجلسة، على كون رونالدينهو متهم باستخدام وثائق أصلية ذات محتوى مزور، وأنه لم يمتع بالسراح المؤقت لوجود إمكانية الهروب من البلاد.

من جهته، أكد دفاع رونالدينهو أن موكله وشقيقه لم يوليا اهتماما كبيرا للهدية، مشددا في السياق ذاته على كونهما لم يكونا على علم بارتكابهما عملا مخالفا للقانون، وتابع “رونالدينهو لم يعلم أنهم سلموه جواز سفر مزور، إنه أحمق”.