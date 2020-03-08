أغويرو سيرحل عن مانشستر سيتي في حالة واحدة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرجيو أغويرو، سيرحل عن صفوف فريقه عقب نهاية الموسم الجاري في حالة واحدة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي سيسمح لأغويرو بالرحيل في الصيف المقبل، إذا تم منع الفريق من المشاركة بدوري أبطال أوروبا بدءًا من الموسم الجديد.
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر عقوبة ضد مانشستر سيتي بحرمانه من المشاركة قاريًا لمدة عامين، بسبب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.
وتقدم السيتي باستئناف ضد القرار في المحكمة الرياضية، وينتظر تأجيل العقوبة أو تخفيفها أو رفعها.
وأشارت إلى أن السيتي سيوافق على رحيل أغويرو، حتى لو كان سينتقل إلى فريق آخر يلعب في دوري أبطال أوروبا.
وأوضحت أن السيتي سيعامل أغويرو كحالة خاصة، لا سيما أن سنه 31 عامًا، وبالتالي في حالة تأييد العقوبة الأوروبية، لن يظهر اللاعب مجددًا بدوري الأبطال إلا بعمر 34 عامًا.
يذكر أن العديد من التقارير سبق أن أكدت تمسك السيتي باستمرار رحيم سترلينغ وكيفين دي بروين، حتى لو تم منع الفريق من المشاركة بالبطولات الأوروبية.
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