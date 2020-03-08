هـ. أم الفحم يتعاقد مع المدرب إسماعيل عامر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقدت إدارة فريق الدرجة الممتازة، هبوعيل أم الفحم، مع المدرب إسماعيل عامر من أجل قيادة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري خلفا للمدرب نوعام شوهام.

وكانت إدارة الفريق الفحماوي قد استغنت عن خدمات المدرب شوهام، في أعقاب النتائج السلبية للفريق وآخرها التعادل أمام هبوعيل عكا بدون أهداف.

ويحتل هبوعيل أم الفحم المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري برصيد 37 نقطة، وهو يسعى لاحتلال أحد المراكز المؤهلة للبلاي أوف العلوي.

وكانت المحطة التدريبية الأخيرة لعامر مع فريق الوحدة كفر قاسم، حيث كانت له المساهمة في صعوده إلى مستوى الدرجة الممتازة بعد نهاية الموسم الماضي.

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وبهذا الصدد، قال المدرب إسماعيل عامر، في حديث لـ"عرب 48"، إنني "سعيد بالتوقيع مع هبوعيل أم الفحم، وبدوري سأقوم من خلال خبرتي بالعمل من أجل تحسين مستوى الفريق، وأنا على ثقة بأن الفريق سيعود إلى المسار الصحيح في المباريات القادمة".

وأشار إلى أن "هدفنا هو احتلال أحد المراكز المؤهلة للبلاي أوف العلوي، وأنا أدرك بأن المهمة ليست سهلة لكن بتكاتف الجهود بين الإدارة واللاعبين والمدرب والجمهور سنتمكن من تحقيق ذلك".

وختم عامر بالقول "من هنا أدعو الجمهور العريق لهبوعيل أم الفحم من أجل الالتفاف من حول الفريق، كون الفريق واللاعبين بأمس الحاجة لهم وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".