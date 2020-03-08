لجنة متابعة قضايا التعليم تدعو للالتزام بالتعليمات بشأن مواجهة كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، صباح اليوم الأحد، تقييما للوضع بشأن مواجهة فيروس كورونا بمشاركة لجنة الصحة القطرية ولجنة الأهالي القطرية وأجرت اتصالات مع وزارة التربية والتعليم.

وأكدت اللجنة على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بشأن سبل الوقاية من كورونا وسبل مواجهته، وأنه على الطلاب والمعلمين والأهالي الذين يستوجب أن يكونوا في حجر صحي الالتزام بذلك بشكل كامل.

وأضافت أنه لا حاجة حتى الساعة لاتخاذ قرارات استثنائية متعلقة بالمجتمع العربي ويجب الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ووزارة التعليم. وفي حالة وجود مشاكل خاصة أو وضع خاص في مدارس وبلدات معينة فيجب معالجة المشكلة بشكل عيني بالتنسيق مع السلطات المحلية والوزارات المعنية ولجنة الصحة القطرية.

Advertisements

وأشارت اللجنة إلى أن القلق من الفيروس هو أمر مفهوم وهو مشترك للجميع، ومع ذلك علينا بالذات في هذه المرحلة الحرجة اتخاذ قرارات على أساس مهني ومنظم وخصوصا أي قرار بتعطيل المدارس يجب أن يكون على أسس مهنية ومدروسة وبتنسيق مع الهيئات المحلية والقطرية لما يحمله ذلك من أثر على الجميع.

ومما يذكر أن اللجنة تجري تقييما يوميا للوضع مستندة على تقييمات مهنية لوزارة الصحة ولجنة الصحة القطرية المنبثقة عن لجنة المتابعة واختصاصيين عرب، وفي حالة نشوء حاجة لإصدار تعليمات خاصة واتخاذ خطوات استثنائية متعلقة بمجتمعنا سنقوم بذلك.

هذا، وستعقد لجنة المتابعة اجتماعا موسعا غدا بمشاركة لجنة متابعة التعليم وممثلي لجنة الصحة القطرية ولجنة المتابعة العليا ولجنة الرؤساء ولجنة الأهالي القطرية وكافة الأطراف المعنية لتقييم الوضع واتخاذ القرارات اللازمة.