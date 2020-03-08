نبض_ الشبكة: يوم المرأة العالمي ما بين الطابع النضالي والاحتفالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يشهد العالم في يوم المرأة 8 آذار/ مارس، مسيرات واحتجاجات وإضرابات وصولا إلى إصدار دراسات احتفاء باليوم العالمي للمرأة، بينما تحتفل المنظمات الدولية بالمرأة في كل عام، ساعية لتكثيف الجهود لتحقيق المساواة مع الرجل، ولقي يوم المرأة العالمي ردود فعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مغردين منشورات متباينة في المواقف.

كتبت صفحة "طالعات" على "فيسبوك" مبينة الطابع النضالي التي تميزت فيه الحركات النسوية عبر التاريخ، معتبرات أن يوم المرأة العالمي هو ليس احتفالا إنما استعادة لخطاب تحرري بقولهن إن "لـ‘يوم المرأة العالميّ‘ تاريخ نضاليّ عادةً ما يتم تهميشه؛ تعود أصول هذا اليوم لعام 1907، حين انطلقت الشرارة الأولى لنضال النساء الاشتراكيات الثوريات في مؤتمر عُقِد في مدينة شتوتغارت الألمانيّة، شدّدن فيه على النضال العالمي لتحرر النساء بما يتماشى مع القيم الاشتراكية، وأبرزها تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الطبقية.

بعد ثلاث سنوات، وفي مدينة كوبنهاغن الدنماركيّة، عُقد مؤتمرًا آخر شاركت فيه نساء من 17 دولة حول العالم، نادينَ فيه بضرورة تنظيم "اليوم العالمي للمرأة العاملة" اقتداءً بيوم المرأة الذي نظمته نساء عاملات اشتراكيات في الولايات المتحدة في العام 1909.

نحيي في #طالعات نضالات النساء الثورية في هذا اليوم وغيره في كل أنحاء العالم. ونؤكد مجددًا على أن قضية تحررنا كنساء فلسطينيات هي ليست قضيتنا كنساء فحسب بل هي قضية ننطلق فيها من واقعنا المعاش وفي مركزها سؤال العدالة والتحرر من واقع استعماري يعيشه شعبنا المقطعة أوصاله في كل مكان، كما في مركزها النضال لتحرر المهمشات والمهمشين من هيمنة منظومة رأسمالية تسحق حياة وأرواح الناس، وهي قضيتنا في مواجهة واقع من الترويع والعنف الذكوري في مجتمعنا وبين عائلاتنا وفي أماكن عملنا وأوساط نخبنا السياسية والثقافية".

وكتبت حنين عوض الله على "فيسبوك" منتقدة فيه احتفالات يوم المرأة ويوم المرأة في العموم بقولها إن "في يوم المرأة: إلغوا يوم المرأة....طموحي كامرأة إني أبَطِّل قضية".

وكتبت رندة سليمان عن النساء اللواتي قتلن مؤخرا منتقدة يوم المرأة العالمي للنساء بقولها إن " بيوم المرأة لا ننحكي عن مساواة ، ولا عن حرية ، ولا عن احترام ، ولا عن اشي، ننحكي عن موضوع بختصر كل هالمواضيع .ننحكي بموضوع كل انثى نقتلت ، كل انثى حكينا بقصتها اسبوع وشهر وبعدين ولا حدا دري شو صار بالقضية، حتى الاعلام سكت وسكرها للقضية قاتلين طلعو من الحبوس زي الشعرة من العجين ومحدا سأل فيهن ...شو أجانا من هالأرض ؟شو أجانا من هالناس؟حدا يشرحلي شو مفهوم العرض؟ما تخلقونا من الأساس !!!أبوي طعنني بظهري وقتلني ..أخوي فكرته يسأل عنّي ..حتى إمّي ما فيها تعمَل إشي !كل اللي فيها تقعد تبكي هه ولا إشي.'لو فيي طير - كلماتي والحاني '، كل عام وأنتنّ بخير

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وكتبت صفحة "الداروين" على "فيسبوك" أن "المرأة الفلسطينية مؤمنة ولطالما كانت منذ بدأت القضية الفلسطينية بالتشكل، واقفةً جنباً إلى جنب مع الرجل الفلسطيني في صفوف النضال لأجل حرية الوطن الأوحد. وقد كتبن التاريخ جنباً إلى جنب كنساء مثل ليلى خالد ودلال المغربي في صفوف النضال المسلّح وريم البنّا في الكتابة والغناء وسماح جرادات وميس أبو غوش وشذى حسن الطالبات في جامعة بيرزيت ورغم إختلاف توجهاتهن وأفكارهن تتشاركن اليوم زنازين الاحتلال بعد إعتقالهنّ وتعذيبهن ما زلن صامدات، لأنهن مُفكرات ومناضلات كبقية الأسيرات في معتقلات الاحتلال الغاشم".

بينما كتب عضو الكنيست، عوفر كسيف، مبينًا أن يوم المرأة العالمي يتميز بكلا الطابعين بالإحتفالي والنضالي بقوله إن "تهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي، هذا يوم احتفالي، لكن أكثر من ذلك هو يوم نضالي.

احتفالي: احتفالًا بجميع النجاحات والانتصارات في النضال من أجل التحرر والحرية والمساواة للمرأة في جميع أنحاء العالم.

نضالي: بسبب المسافة الكبيرة التي لا تزال قائمة حتى التحرر الكامل والحرية والمساواة للمرأة المضطهدة والمستغلة بسبب وضعها الاجتماعي والاقتصادي وانتمائها العرقي وبالطبع، بسبب جنسها".

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