المشتركة تجتمع في كفر قاسم لمناقشة التوصية وآخر التطورات السياسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجتمع كتلة القائمة المشتركة في مدينة كفر قاسم، اليوم الأحد، لبحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة السياسية الإسرائيلية، خاصة في ظل الحديث عن قانون استباقي لسد الطريق على رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، ومنعه من تشكيل حكومة، وفي ظل إعلان أفيغدور ليبرمان نيته التوصية على بيني غانتس لرئاسة الحكومة.

وعلم "عرب 48" أن موضوع التوصية سيتم مناقشته خلال اجتماع كتلة القائمة المشتركة، علما أن موقف معظم مركبات المشتركة (الجبهة، التجمع، الإسلامية، التغيير) اليوم رفض التوصية على ضوء تصريحات غانتس قبل وخلال الانتخابات البرلمانية وخصوصا أنه غير معني بدعم القائمة المشتركة لحكومته من الخارج أيضا.

وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. إمطانس شحادة، لـ"عرب 48" إن "موقف التجمع معروف للجميع ولم يتغير عليه أو فيه أي شيء. التجمع لم ولن يوصي على غانتس لرئاسة الحكومة".

وقال سكرتير عام الجبهة، منصور دهامشة، لـ"عرب 48" إن "الجبهة أعربت عن موقفها وهو موقف واضح جدا، ليس هناك أي إمكانية للتوصية على غانتس بدون توجهه بشكل علني وواضح وصريح للقائمة المشتركة، وعرض مطالبنا بشكل علني، فلن نوافق على التوصية، وهو قرار اتخذ في الجبهة في ظل الوضع القائم".

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وقال النائب عن الحركة الإسلامية في القائمة المشتركة، وليد طه، لـ"عرب 48": "نجتمع اليوم لنتداول آخر المستجدات على الساحة الإسرائيلية، أما موضوع التوصية فهو ليس على جدول البحث طالما لم يكن هناك أصلا أي توجه رسمي من قبل غانتس للتوصية".

وردا على سؤال "عرب 48" حول حصر التوصية بغانتس، أجاب طه: "نحن لا نتحدث عن أشخاص وإنما مطلبنا ومطلب المجتمع العربي هو تغيير سياسات تجاه المجتمع العربي. حاليا لا أرى أنه ينبغي علينا الحديث عن توصية، ولسنا مجبرين على ذلك طالما لم يكن هناك أي توجه رسمي بهذا الأمر".

وأكد مصدر سياسي مطلع أن غانتس يسعى للحصول على دعم القائمة المشتركة ولربما باستثناء نواب التجمع، في مناورة لاستمالة بعض الأحزاب الحريدية إلى حكومة برئاسته أو للانتقال إلى مرحلة ما بعد تشكيل حكومة أقلية بدعم ليبرمان والمشتركة، ثم يضم إليها أحزابا أخرى ويركل المشتركة، تحت ضغط من اليمين والحريديين.