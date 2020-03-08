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شكرا لقرائتكم خبر عن المنهالي يلتقي عضو المجلس المحلي لمديرية ثمود والان مع التفاصيل
الأحد 8 مارس 2020
التقى صباح اليوم نائف المنهالي مدير عام مديرية ثمود، رئيس المجلس المحلي صالح عبدالله المنهالي عضو المجلس المحلي بالمديرية.
وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من المواضيع والقضايا التي تخص اوضاع المديرية ومن ضمنها التدخل السريع في حلول وترميم عقبة عشعش وكذا مساندة السلطة المحلية من قبل مؤسسة استقرار الصحراء والتي سوف تقدم الكثير لدعم المشاريع التي تخص المديريه ومنها ترميم عقبة عشعش التي يعاني منها سائقي السيارات وخصوصا القواطر والسيارات الكبيره .
حضر اللقاء الملازم انيس التميمي مدير امن المديريه والاخ طارق الحومرا مدير الاحوال المدنية بالمديرية.
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