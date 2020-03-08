شكرا لقرائتكم خبر عن المنهالي يلتقي عضو المجلس المحلي لمديرية ثمود والان مع التفاصيل

الأحد 8 مارس 2020 التقى صباح اليوم نائف المنهالي مدير عام مديرية ثمود، رئيس المجلس المحلي صالح عبدالله المنهالي عضو المجلس المحلي بالمديرية.

Advertisements وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من المواضيع والقضايا التي تخص اوضاع المديرية ومن ضمنها التدخل السريع في حلول وترميم عقبة عشعش وكذا مساندة السلطة المحلية من قبل مؤسسة استقرار الصحراء والتي سوف تقدم الكثير لدعم المشاريع التي تخص المديريه ومنها ترميم عقبة عشعش التي يعاني منها سائقي السيارات وخصوصا القواطر والسيارات الكبيره . حضر اللقاء الملازم انيس التميمي مدير امن المديريه والاخ طارق الحومرا مدير الاحوال المدنية بالمديرية.

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