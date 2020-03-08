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شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش تسجل أول 3 إصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 8 مارس 2020
أعلنت بنجلاديش، الأحد، تسجيل أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، بينما أعلنت إندونيسيا رصد حالتين جديدتين للإصابة بالمرض.
وقالت مديرة معهد أبحاث ومكافحة الأوبئة والأمراض في بنجلاديش للصحفيين، الأحد، إن البلاد سجلت أول 3 حالات لديها لأشخاص بين الـ20 والـ35 من العمر عاد اثنان منهم من إيطاليا مؤخرا.
وفي إندونيسيا، وصل عدد الحالات بعد رصد الحالتين الجديدتين إلى 6 مصابين.
وقال مسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، في تصريحات صحفية، إن أحد المصابين إندونيسي يبلغ من العمر 36 عاما وكان من بين طاقم السفينة السياحية "دياموند برنسيس" الراسية في ميناء ياباني، وقد انتقلت إليه العدوى فيها.
وأضاف المسؤول أن الحالة الأخرى لإندونيسي يبلغ من العمر 55 عاما، وأصيب بالمرض داخل جاكرتا.
وأبلغت إندونيسيا عن ظهور أول حالات لديها، الإثنين، لأم وابنتها تعيشان في منطقة ديبوك قرب جاكرتا.
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