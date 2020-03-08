- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في قطر إلى 15 بعد تسجيل 3 حالات جديدة والان مع التفاصيل
الأحد 8 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة العامة في دولة قطر عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19).
وذكرت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد وصل إلى خمس عشرة حالة حتى الآن.
وانتقل الفيروس من إيران إلى عدد من البلدان العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في قطر إلى 15 بعد تسجيل 3 حالات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.