شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تحول مدرسة في مجزر بمأرب إلى ثكنة عسكرية والان مع التفاصيل

الأحد 8 مارس 2020 أقدمت مليشيا الحوثي المتمردة على تحويل مدرسة "الدرب" في مديريةمجزر إلى ثكنة عسكرية.

وذكرت مصادر محلية أن المليشيا حولت مدرسة الدرب إلى مؤخرة عسكرية لمليشياتها. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيا تخزن بالمدرسة أسلحة وأطقما ومدرعات منذ ما يزيد عن شهر. وتمكنت المليشيا الشهر الماضي من السيطرة على المديرية بعد مواجهات عنيفة مع قوات الجيش

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