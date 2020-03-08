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شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.8 يضرب محافظة خوزستان جنوب غرب ايران والان مع التفاصيل
الأحد 8 مارس 2020
ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر اليوم الاحد مدينة سالند بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.
وبحسب وسائل إعلام، هز الزلزال مدينة سالند بمحافظة خوزستان في الساعة الواحدة و 17 دقيقة من ظهر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (9:47 ت غ) وكان على عمق 9 كيلومترات تحت سطح الارض.
هذا ولم ترد اي تقارير حتى الآن عن الاضرار المحتملة.
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