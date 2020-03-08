زلزال بقوة 4.8 يضرب محافظة خوزستان جنوب غرب ايران

الأحد 8 مارس 2020

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر اليوم الاحد مدينة سالند بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.



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وبحسب وسائل إعلام، هز الزلزال مدينة سالند بمحافظة خوزستان في الساعة الواحدة و 17 دقيقة من ظهر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (9:47 ت غ) وكان على عمق 9 كيلومترات تحت سطح الارض.

هذا ولم ترد اي تقارير حتى الآن عن الاضرار المحتملة.