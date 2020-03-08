شكرا لقرائتكم خبر عن 194 حالة وفاة و6566 إصابة بـ"كورونا" في إيران والان مع التفاصيل

الأحد 8 مارس 2020 أعلن متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 6566 حالة.

وأضاف المتحدث أن إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد وصل إلى 194 حالة وفاة. Advertisements كانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، السبت، حالة التأهب القصوى في 3 محافظات بسبب فيروس كورونا. وقالت الوكالة الإيرانية "فارس" إن المحافظات الـ3 هي: قم، جيلان، مازندران.

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