شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» الجديد لـ62 حالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة فقط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات في الكويت إلى 62 حالة.

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