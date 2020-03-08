شكرا لقرائتكم خبر عن قطر .. ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» إلى 15 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لوافدين، ليصل بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى خمس عشرة حالة حتى الآن.

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