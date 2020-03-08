شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يقتل 194 شخصاً ويصيب 6566 في إيران والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 6566 حالة. ونقل التلفزيون الرسمي عن الوزارة قولها إن عدد الوفيات بسبب الفيروس قفز إلى 194.

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