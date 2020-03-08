شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الهند اليوم خمسة إصابات مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 39 حالة مؤكدة. وأفاد وزير الصحة بالولاية كيه كيه شايلاجا بأن من بين الإصابات ثلاثة أفراد من أسرة واحدة عادوا مؤخرًا من إيطاليا، مضيفًا أنهم يتلقون العلاج في المستشفى ويخضعون للملاحظة.

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