أعلنت هيئة الكمارك، الاحد، عن ضبط ١٢ سيارة معدة للتهريب خلافا للضوابط في كمرك ام قصر الشمالي بالبصرة. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "إن "السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الشمالي تمكنت، اليوم الأحد، وبالتعاون مع الجهات الساندة لها من ضبط (٣) حاويات حجم ٤٠ قدم في رصيف ١١ من الحاويات المتروكة تحتوي على (١٢) سيارة دون الموديل المسموح باستيراده في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة".



وأوضحت الهيئة، أن "الحاويات كانت تحتوي في مقدمتها على مواد كهربائية و ملابس فيما اخفيت خلفها ٤ سيارات داخل كل حاوية"، مؤكدة "اتخاذها الإجراءات القانونية بحق السيارات المخالفة حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ وإحالتها للقضاء بعد توقيع محضر مشترك بعملية الضبط".

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