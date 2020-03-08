بالفيديو .. السفير البريطاني ببغداد يلزم نفسه بتعهدين في يوم المرأة

ونشرت السفارة البريطانية عبر موقعها الرسمي في "تويتر"، مقطع فيديو للسفير ستيفن هيكي يلقي خلاله كلمة بمناسبة يوم المراة العالمي.

وقالت السفارة إن "السفير هيكي، الزم نفسه بتعهدين في يوم المرأة العالمي لهذا العام".



وقال السفير في كلمته، إنه "في يوم المراة العالمي مهم جدا، على القادة ان يتعهدوا كيف يمكن ان يساندوا التوازن في حياتهم".

واضاف السفير، "أنا اتعهد بالتوازن في كل تعاطيي مع السياسيين العراقيين"، مشيرا الى أنه "يتعهد ايضا بأن جميع المشاريع في السفارة البريطانية والبرامج ستساند التوازن في العراق".