بالفيديو .. السفير البريطاني ببغداد يلزم نفسه بتعهدين في يوم المرأة

بالفيديو .. السفير البريطاني في العراق يلزم نفسه بتعهدين في يوم المرأة
وقالت السفارة إن "السفير هيكي، الزم نفسه بتعهدين في يوم المرأة العالمي لهذا العام".
وقال السفير في كلمته، إنه "في يوم المراة العالمي مهم جدا، على القادة ان يتعهدوا كيف يمكن ان يساندوا التوازن في حياتهم".
واضاف السفير، "أنا اتعهد بالتوازن في كل تعاطيي مع السياسيين العراقيين"، مشيرا الى أنه "يتعهد ايضا بأن جميع المشاريع في السفارة البريطانية والبرامج ستساند التوازن في العراق".
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