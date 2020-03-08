مكتب عبد المهدي ينفي خبرا عن اجراءات وقائية في المكتب

وقال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن بعض المواقع الالكترونية تناولت خبرا عن اجراءات الوقاية المتبعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء .

واضاف "ننفي نفيا قاطعا ماورد في الخبر من معلومات"، مؤكدا ان "أي من موظفي المكتب المشار اليهم في الخبر لم يكونوا في اجازة خارج البلاد".



ودعا البيان، وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في النشر خاصة في هذا الظرف الذي يتطلب التعاون لدفع الأذى عن جميع العراقيين".