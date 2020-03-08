اتحاد الكرة يكرم طاقم تحكيم مواجهة اربيل والصناعات في الدوري الممتاز

رياضة 2020-03-08 | 12:52 362 مشاهدة اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تكريم طاقم تحكيم مباراة اربيل والصناعات الكهربائية والتي اقيمت يوم الاربعاء الماضي ضمن الجولة الرابعة من دوري الكرة الممتاز. وذكر الاتحاد في بيان تلقته الخليج 365، انه "بتوصية من لجنة الحكام المؤقتة، كرّم احمد عباس، المكلف بإدارة شؤون اتحاد الكرة، الطاقم التحكيمي لمباراة اربيل والصناعات، المؤلف من احمد كاظم وحيدر فرج ووسام مهدي ومحمد نجاح، بكتاب شكر، فضلا عن تكريم مالي، لإجادتهم في ادارة المباراة بمستوى تحكيمي ممتاز".



يذكر ان لجنة الحكام اشادت باداء الطاقم التحكيمي لقراراته الصائبة في المباراة وكذلك لتعرضهم لمحاولات اعتداء من قبل الجماهير بعد نهاية المواجهة.



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