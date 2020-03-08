تعرض احد موظفي امانة بغداد لاعتداء بعد منعه رمي الانقاض جنوب العاصمة 'صور'

استنكرت امانة بغداد، الاحد، تعرض احد موظفيها لاعتداء بعد منعه اشخاصا من رمي الانقاض جنوب العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مسؤول مركز بلدي المهدية في بلدية الدورة تعرض الى اعتداء من قبل أشخاص حاولوا تفريغ حمولة انقاض ومخلفات بناء على احد الشوارع ضمن منطقة الاثوريين جنوب بغداد".

واضافت انه "تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج مع إقامة دعوى قضائية بحق المعتدين".

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