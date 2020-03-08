السعودية تسجل إصابات جديدة بـ'كورونا'

وقالت وزارة الصحة السعودية، إن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقا كانت آتية من إيران.

واشارت الى أن الحالة الرابعة هي لسعودي قادم من إيران عبر الإمارات ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران.



وبذلك يصبح مجموع حالات الإصابة بكورونا المؤكدة داخل السعودية 11 حالة.

وكانت الكويت قد اعلنت في وقت سابق اليوم، حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي القاتل في البلاد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 62، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الأحد.

