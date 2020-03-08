أعلنت السلطات السعودية، اليوم الاحد، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
واشارت الى أن الحالة الرابعة هي لسعودي قادم من إيران عبر الإمارات ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران.
وبذلك يصبح مجموع حالات الإصابة بكورونا المؤكدة داخل السعودية 11 حالة.
وكانت الكويت قد اعلنت في وقت سابق اليوم، حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي القاتل في البلاد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 62، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل إصابات جديدة بـ'كورونا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.