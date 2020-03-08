انت الان تتابع قتلى وجرحى إثر انهيار مبنى مخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا بشرق #الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انهيار فندق كان يستخدم كمقرللحجر الصحي ضد فيروس كورونا تشيوانتشو بمقاطعة فوجيان الصين الأحد 8 مارس

لقي السبت ستة أشخاص على الأقل حتفهم إثر انهيار فندق كان يستخدم كمنشأة لعزل المصابين بفيروس كورونا في شرق الصين، بحسب ما أفادت الأحد وزارة الطوارئ الصينية. وأضافت الوزارة أنه من أصل 71 شخصًا حوصروا السبت لحظة انهيار الفندق الواقع في مقاطعة فوجيان، تم انتشال 43 من تحت الأنقاض، وجاري البحث عن 28 شخصا.

قالت وزارة الطوارئ الصينية الأحد إن ستة أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيار فندق في مدينة تشيوانتشو وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المبنى كان يستخدم كحجر صحي لأشخاص تحت الملاحظة خشية إصابتهم بفيروس كورونا.

وبدأ الفندق في الانهيار مساء أمس السبت وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن من أصل 71 شخصًا حوصروا السبت لحظة وقوع الكارثة في الفندق الواقع في مقاطعة فوجيان، تم انتشال 43 من تحت الأنقاض بينهم خمسة أشخاص في حالة خطيرة وستة قتلى، كما تم نقل 36 للمستشفيات لتلقي رعاية طبية.

وأشارت الوزارة إلى أن السلطات ما زالت تبحث عن 28 شخصا. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الشرطة استدعت مالك الفندق.

وأظهرت تسجيلات مصورة على موقع "ويبو" عمال إنقاذ يعاينون حطام فندق "شنجيا" الذي يضم 80 غرفة في مدينة تشوانتشو الساحلية. وبدت واجهة الفندق مدمرة تماما بينما ظهر هيكل المبنى المعدني. وأضافت الوكالة أن تجديدات كانت جارية في الطابق الأول من المبنى عندما انهار.

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وأفادت سلطات تشوانتشو أنه تم إرسال أكثر من 700 عنصر إنقاذ إلى الموقع برفقة سيارات إسعاف وحفارات ورافعات.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن بكين ستوفد ممثلين للحكومة المركزية إلى المدينة للمساهمة في جهود الإنقاذ.

وسجّلت تشوانتشو 47 إصابة بكورونا المستجد واستخدم الفندق الذي افتتح قبل عامين لإيواء أشخاص كانوا على احتكاك بمرضى أصيبوا بالفيروس، بحسب صحيفة "الشعب اليومية".

وشهدت الصين حوادث مشابهة تشمل انهيار مبان وحوادث دامية في مواقع البناء، تنسب عادة إلى النمو السريع الذي تشهده البلاد مع تجاهل معايير السلامة بشكل واسع من قبل المقاولين.

ولقي 20 شخصا على الأقل حتفهم في 2016 عندما انهارت سلسلة مبان متعددة الطبقات تأوي عمالا في مدينة ونتشو.