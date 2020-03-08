اخبار العالم

سفيرا المملكة لدى أوكرانيا وأرغواي يؤديان القسم أمام خادم الحرمين في الرياض

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفيرا المملكة لدى أوكرانيا وأرغواي يؤديان القسم أمام خادم الحرمين في الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

سفيرا المملكة لدى أوكرانيا وأرغواي يؤديان القسم أمام خادم الحرمين في الرياض

متابعات_الخليج 365

قالت وكالة الأنباء االسعودية «واس»، إنّ سفيري المملكة المعيّنين حديثاً لدى أوكرانيا والأوروغواي أدّيا القسم أمام الملك في الرياض.

 

Advertisements

 ونشرت الوكالة الرسمية صوراً للمناسبة ظهر فيها العاهل السعودي وهو يصافح أحدهما.

 

إلى ذلك،  بثّت قناة «الإخبارية» الرسمية مقاطع فيديو للقسم وللملك وهو يصافح السفيرين

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفيرا المملكة لدى أوكرانيا وأرغواي يؤديان القسم أمام خادم الحرمين في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا