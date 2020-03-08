شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفيرا المملكة لدى أوكرانيا وأرغواي يؤديان القسم أمام خادم الحرمين في الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 قالت وكالة الأنباء االسعودية «واس»، إنّ سفيري المملكة المعيّنين حديثاً لدى أوكرانيا والأوروغواي أدّيا القسم أمام الملك في الرياض. Advertisements ونشرت الوكالة الرسمية صوراً للمناسبة ظهر فيها العاهل السعودي وهو يصافح أحدهما. إلى ذلك، بثّت قناة «الإخبارية» الرسمية مقاطع فيديو للقسم وللملك وهو يصافح السفيرين

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