شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. توضيح من جامعة أم القرى حول الانتقال لنظام التعليم عن بُعد بسبب «كورونا» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 نفت جامعة أم القرى، اليوم الأحد، صحة ما تردد عن تقليص مدد المحاضرات أو الانتقال لنظام التعليم عن بُعد، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

Advertisements ودعت الجامعة في بيان لها، إلى توخي الدقة في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، منبهة إلى أن الخطة الشاملة للطوارئ لمواجهة كورونا تخضع للتقييم بناء على المعطيات الواقعية والرسمية. وأكدت الجماعة، على أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات الالتزام بحضور محاضراتهم حسب جداولهم

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