شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في قطر إلى 15 بعد تسجيل 3 حالات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العامة في دولة قطر عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19).



وذكرت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد وصل إلى خمس عشرة حالة حتى الآن.

وانتقل الفيروس من إيران إلى عدد من البلدان العربية.

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