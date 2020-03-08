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الصحة السعودية توضح إجراءات العزل المنزلي لكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

الصحة السعودية توضح إجراءات العزل المنزلي لكورونا

متابعات_الخليج 365

دعت وزارة الصحة السعودية المسافرين القادمين من إيطاليا، كوريا الجنوبية، مصر، ولبنان إلى ضرورة عزل أنفسهم منزليا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.

 

ونشرت الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إجراءات العزل الصحي في المنزل، مؤكدة أنه عند الكحة أو العطاس يجب استخدام المناديل والتخلص منها في سلة المهملات، أو تغطية الفم بالمرفق وغسل اليدين بالماء والصابون أو الكحول المعقم.

 

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وأكدت ضرورة البقاء في المنزل في غرفة خاصة والانعزال عن الآخرين قدر الإمكان، والاستعانة بالآخرين لقضاء احتياجاتك نيابة عنك.

 

ونصحت "الصحة السعودية" بتجنب السفر والأماكن العامة "المدرسة أو العمل"، وتجنب استقبال الزوار في المنزل، وعند الضرورة الطبية للتواصل مع الآخرين فيجب أن تكون هناك مسافة لا تقل عن متر، إضافة إلى لبس الكمامة عند الخروج من المنزل أو الاختلاط بالآخرين، وفي حال ظهور الأعراض فيجب التواصل مع الصحة على الرقم (937).

 

وتأتي هذه الخطوة تواصلا لجهود الصحة السعودية التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، واستمرارا لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية.

 

وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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