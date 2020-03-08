شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 194 حالة وفاة و6566 إصابة بـ"كورونا" في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلن متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 6566 حالة.

Advertisements وأضاف المتحدث أن إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد وصل إلى 194 حالة وفاة. كانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، السبت، حالة التأهب القصوى في 3 محافظات بسبب فيروس كورونا. وقالت الوكالة الإيرانية "فارس" إن المحافظات الـ3 هي: قم، جيلان، مازندران.

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