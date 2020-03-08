ليبرمان: لإلغاء قانون إغلاق المحال التجارية وتسيير المواصلات العامة أيام السبت

أعلن زعيم حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "شروطه النهائية للانضمام لأي حكومة مقبلة في اسرائيل، أهمها رفع الحد الأدنى للأجور للمتقاعدين"، مشترطاً "إلغاء قانون إغلاق المحال التجارية، وتسيير المواصلات العامة أيام السبت بموجب قرار السلطة المحلية، فضلاً عن إتاحة الزواج المدني للجميع، وتعديل قانون التجنيد بنصه الأصلي، الذي طرحه الجيش الإسرائيلي ويلزم الشبان الحريديم بالتجنيد، والسماح باعتناق الديانة اليهودية في المحاكم الشرعية اليهودية".
ويشار إلى أن حزب "يسرائيل بيتنو"، بزعامة ليبرمان، حصل على 7 مقاعد في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أجريت يوم الاثنين الماضي، ويعتبر ليبرمان حجر الزاوية في تشكيل أي حكومة إسرائيلية جديدة.
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