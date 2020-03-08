ليبرمان: لإلغاء قانون إغلاق المحال التجارية وتسيير المواصلات العامة أيام السبت

أعلن زعيم حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي ​أفيغدور ليبرمان​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "شروطه النهائية للانضمام لأي ​حكومة​ مقبلة في ​اسرائيل​، أهمها رفع الحد الأدنى للأجور للمتقاعدين"، مشترطاً "إلغاء قانون إغلاق المحال التجارية، وتسيير المواصلات العامة أيام السبت بموجب قرار ​السلطة​ المحلية، فضلاً عن إتاحة ​الزواج المدني​ للجميع، وتعديل قانون التجنيد بنصه الأصلي، الذي طرحه ​الجيش الإسرائيلي​ ويلزم الشبان الحريديم بالتجنيد، والسماح باعتناق الديانة اليهودية في المحاكم الشرعية اليهودية".

ويشار إلى أن حزب "يسرائيل بيتنو"، بزعامة ليبرمان، حصل على 7 مقاعد في نتائج ​الانتخابات​ البرلمانية الأخيرة، التي أجريت يوم الاثنين الماضي، ويعتبر ليبرمان حجر الزاوية في تشكيل أي حكومة إسرائيلية جديدة.