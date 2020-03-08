معهد علم الأوبئة ببنغلاديش: تسجيل أول ثلاث حالات مصابة بكورونا

أعلن مدير معهد علم الأوبئة ومكافحة ​الأمراض​ والبحوث في بنغلاديش ميرجدي سابرينا، "تسجيل أول ثلاث ​حالات​ مصابة ب​فيروس كورونا​ في البلاد"، مشيراً الى ان "المصابين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاماً، وعاد اثنان منهم من ​إيطاليا​ مؤخرا". يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه ​منظمة الصحة العالمية​، ظهر أولا في أواخر كانون الأول 2019 في سوق لبيع ​الحيوانات​ البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس ​السنة​ القمرية في كانون الثاني.

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