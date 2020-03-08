هيئة المنافذ الحدودية العراقية: إغلاق 5 منافذ حدودية مع إيران بسبب كورونا

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، انه "تم غلق المنافذ البرية التالية: الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، مندلي، أمام حركة التبادل التجاري مع ​إيران​"، مشيرة إلى أنه "سيتم منع دخول العراقيين القادمين عبر هذه المنافذ في ​8 اذار​ الحالي، ويستمر حتى 15 منه، وسيسمح للمسافرين العراقيين بالدخول حصراً عبر منفذي مطاري ​بغداد​ و​البصرة​".

يأتي ذلك، بعدما أعلن ​وزير الصحة​ الإيراني ​سعيد نمكي​، عن "ارتفاع عدد الوفيات جراء ​فيروس كورونا​ إلى 145 والمصابين إلى 5823 شخصا"، مشيراً الى ان "إيران تواجه ظروفا صعبة للغاية، ويجب على المواطنين الالتزام بتوصيات ​وزارة الصحة​ للحد من انتشار الفيروس".