هيئة المنافذ الحدودية العراقية: إغلاق 5 منافذ حدودية مع إيران بسبب كورونا

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، انه "تم غلق المنافذ البرية التالية: الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، مندلي، أمام حركة التبادل التجاري مع إيران"، مشيرة إلى أنه "سيتم منع دخول العراقيين القادمين عبر هذه المنافذ في 8 اذار الحالي، ويستمر حتى 15 منه، وسيسمح للمسافرين العراقيين بالدخول حصراً عبر منفذي مطاري بغداد والبصرة".
يأتي ذلك، بعدما أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، عن "ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 145 والمصابين إلى 5823 شخصا"، مشيراً الى ان "إيران تواجه ظروفا صعبة للغاية، ويجب على المواطنين الالتزام بتوصيات وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس".
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