محافظ أربيل يعلن فك حجر 957 شخصاً كان يشتبه بإصابتهم بكورونا

أعلن ​محافظ​ ​أربيل​ فرست صوفي، في بيان، عن "فك حجر 957 شخصاً كان يشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد"، مشيراً الى ان"العمل تركز طوال الايام الماضية على تطبيق جميع التعليمات الحكومية الخاصة باحتواء الفيروس، إلى جانب ذلك تم تشكيل لجنة عليا وهي باجتماع يومي، للوقوف على موضوع الفيروس وتقييم الإجراءات لاحتوائه، وخلال الأيام الماضية قمنا بجملة إجراءات استثنائية، ونشكر الأهالي للتعاون بتنفيذها، فقراراتنا متوقفة على التزام الأهالي، ونعتذر منهم على بعض الإجراءات إن تسببت ببعض الضرر لمصالحهم".

ولفت صوفي الى انه "منذ العشرين من شباط 2019 تم حجر 1351 شخصاً في حدود محافظة أربيل، 95% منهم دخلوا عبر معبر حاج عمران الحدودي مع ​إيران​ وكانوا فيها لأعمال تجارية او زيارة، بينما البقية دخلوا عبر المطارات الدولية، ومنفذ المنذرية أو بطريقة غير قانونية".