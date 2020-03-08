الدفاع الروسية: رصدنا 8 خروقات للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن "الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 8 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما لم يرصد الجانب التركي أي انتهاكات" مشيرة الى ان "مركز المصالحة نفذ خلال 24 ساعة 3 عمليات إنسانية في محافظات حلب، والرقة، ودير الزور".
هذا وكان رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء البحري أوليغ جورافليوف، قد أعلن في وقت سابق أن "المسلحين المتمركزين في محافظة إدلب في الشمال الغربي انتهكوا 19 مرة نظام وقف إطلاق النار".
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