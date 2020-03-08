الدفاع الروسية: رصدنا 8 خروقات للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، في نشرة لها بشأن الوضع في ​سوريا​، بأن "الجانب الروسي في لجنة ​الهدنة​ الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 8 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما لم يرصد الجانب التركي أي انتهاكات" مشيرة الى ان "مركز المصالحة نفذ خلال 24 ساعة 3 عمليات إنسانية في محافظات حلب، و​الرقة​، و​دير الزور​".

هذا وكان رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية ​اللواء​ البحري أوليغ جورافليوف، قد أعلن في وقت سابق أن "المسلحين المتمركزين في ​محافظة إدلب​ في ​الشمال​ الغربي انتهكوا 19 مرة نظام وقف ​إطلاق النار​".