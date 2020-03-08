الفخفاخ: كورونا سيمحو نصف بالمائة من معدل نمو تونس في 2020

أعلن رئيس الوزراء التونسي ​إلياس الفخفاخ​ ان "تونس خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام الحالي إلى واحد بالمئة من 2.7 بالمئة كانت مقدرة في ميزانية 2020"، مشيراً الى ان "أزمة ​فيروس كورونا​ "ستمحو نصف نقطة مئوية من ​معدل النمو​".

هذا أعلنت ​وزارة الصحة​ التونسية، في وقت سابق، "تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، لشخص تونسي عائد من ​إيطاليا​، ويبلغ من العمر 40 عاما، حيث كان عائداً على متن ​باخرة​ من إيطاليا، وكان على متنها قرابة 250 شخصاً، وتم إخضاعه للحجر الصحي، وحالته مستقرة".