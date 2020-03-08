الفخفاخ: كورونا سيمحو نصف بالمائة من معدل نمو تونس في 2020

أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ ان "تونس خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام الحالي إلى واحد بالمئة من 2.7 بالمئة كانت مقدرة في ميزانية 2020"، مشيراً الى ان "أزمة فيروس كورونا "ستمحو نصف نقطة مئوية من معدل النمو".
هذا أعلنت وزارة الصحة التونسية، في وقت سابق، "تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، لشخص تونسي عائد من إيطاليا، ويبلغ من العمر 40 عاما، حيث كان عائداً على متن باخرة من إيطاليا، وكان على متنها قرابة 250 شخصاً، وتم إخضاعه للحجر الصحي، وحالته مستقرة".
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