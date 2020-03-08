قوات الأمن الإيراني تلقي القبض على شخصين ينتميان لمجموعة إرهابية

أعلنت قوات الأمن الإيراني، في بيان لها، عن "القاء القبض على شخصين ينتميان لمجموعة إرهابية حاولت تفجير قنبلة تزن 5 كيلوغرامات أمام مركز شرطة زاهدان شرقي البلاد"، موضحة الى "إحباط عملية التفجير بشكل كامل".
هذا وكانت السلطات الايراني قد أعلنت، في وقت سابق، "إصابة قائد الأمن الداخلي في مدينة زابل العقيد ثمرة إبراهيمي خلال دورية استطلاع كان يقوم بها في المدينة".
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