قوات الأمن الإيراني تلقي القبض على شخصين ينتميان لمجموعة إرهابية

أعلنت ​قوات الأمن​ الإيراني، في بيان لها، عن "القاء القبض على شخصين ينتميان لمجموعة إرهابية حاولت ​تفجير​ ​قنبلة​ تزن 5 كيلوغرامات أمام مركز شرطة زاهدان شرقي البلاد"، موضحة الى "إحباط عملية التفجير بشكل كامل".

هذا وكانت السلطات الايراني قد أعلنت، في وقت سابق، "إصابة قائد ​الأمن الداخلي​ في مدينة زابل العقيد ثمرة إبراهيمي خلال دورية استطلاع كان يقوم بها في المدينة".