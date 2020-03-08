رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية: قائد المخابرات العسكرية مات مشنوقاً

أعلن رئيس ​جمهورية الكونغو​ الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، خلال اجتماع أسبوعي ل​مجلس الوزراء​، ان "قوة ​الأمم المتحدة​ لحفظ ​السلام​ طلبت منه إجراء ​تحقيق​ مستقل في موت قائد المخابرات العسكرية الجنرال دلفين كاهيمبي"، موضحاً أن "الأدلة المتوفرة أشارت إلى أنه مات مشنوقا".

وجاءت وفاة كاهيمبي في 28 شباط بعد ​تقارير​ إخبارية قالت انه يجري التحقيق معه بسبب ما قيل عن محاولته لزعزعة الاستقرار في ​الكونغو الديمقراطية​، فيما قالت زوجته في ذلك الوقت إنه أصيب بأزمة قلبية.