أعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء، ان "قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام طلبت منه إجراء تحقيق مستقل في موت قائد المخابرات العسكرية الجنرال دلفين كاهيمبي"، موضحاً أن "الأدلة المتوفرة أشارت إلى أنه مات مشنوقا".
وجاءت وفاة كاهيمبي في 28 شباط بعد تقارير إخبارية قالت انه يجري التحقيق معه بسبب ما قيل عن محاولته لزعزعة الاستقرار في الكونغو الديمقراطية، فيما قالت زوجته في ذلك الوقت إنه أصيب بأزمة قلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية: قائد المخابرات العسكرية مات مشنوقاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.