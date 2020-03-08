الصحة البلغارية: تسجيل أول 4 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد

أعلن رئيس المركز الوطني البلغاري للأمراض المعدية والطفيلية تودور كانتاردتشييف، عن "تسجيل أول 4 ​حالات​ إصابة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد"، مشيراً الى ان "التحاليل أكدت إصابة رجلين من مدينة بليفين الشمالية، وامرأتين من مدينة جابروفو".

هذا وانتشر المرض الناجم عن الفيروس في 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف، وفقًا للبيانات التي جمعتها مفوضية ​الصحة​ الوطنية الصينية.