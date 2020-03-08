انتحار شاب مصري من أعلى هرم "خوفو"

افادت وسائل اعلام مصرية عن تسلق شاب مصري هرم خفرع، خلسة، بعيدًا عن عيون ​الأمن​ حتى اقترب من قمته ثم ألقى بنفسه من فوقه، وسقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور قبل أن يتم إسعافه، وقد قامت شرطة ​السياحة​ و​الآثار​ بالمنطقة بنقل الشاب لأقرب ​مستشفى​، وانتقل مأمور قسم شرطة الأهرامات، ورئيس المباحث ومعاونوه للتحقيق في الواقعة والبحث عما إذا كان دخل المنطقة الأثرية بمفرده أم أن معه أحد الأشخاص، والوقوف على أسباب انتحاره، والتحقيق إن كان هناك شبه تقصير من شرطة السياحة والآثار وموظفي الآثار من عدمه.

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