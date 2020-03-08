مصادر التنمية والتحرير للنشرة: رأي النائب انور الخليل هو رأي مصرفي يعبر عن المصارف وليس عن رأي وموقف كتلتنا

اشارت مصادر كتلة "التنمية والتحرير" في حديث الى "​الخليج 365​" الى ان "رأي الزميل النائب ​انور الخليل​ هو رأي مصرفي يعبر عن ​المصارف​ وليس عن رأي وموقف كتلتنا".

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