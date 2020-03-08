يعقوبيان: تحية لكل امرأة تتحمل تغوُّل من يظن نفسه اكثر تفوقًا لانه ذكر

أوضحت النائب ​بولا يعقوبيان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في يوم ​المرأة​ العالمي تحية لكل امرأة تتحمل تغوُّل من يظن نفسه اكثر تفوقًا لانه ذكر".

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