اشار النائب اللواء جميل السيد في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "صدرت موازنة 2020 يوم الخميس، وأصبحت نافذة فورا، وفيها المادتان أدناه كما اقترحتهما:
-المادة 35: أنواع الجبايات والخدمات كافة في الدولة بالليرة اللبنانية وبالسعر الرسمي للـ $ بما فيها الخلوي.
-المادة 32: ممنوع على أي مؤسسة في الدولة تقديم تبرعات ورعايات وهبات وغيرها من البعزقات السياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد: موازنة 2020 تضمنت مادتين اقترحتهما عن الجبايات والتبرعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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