السيد: موازنة 2020 تضمنت مادتين اقترحتهما عن الجبايات والتبرعات

اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "صدرت ​موازنة​ 2020 يوم الخميس، وأصبحت نافذة فورا، وفيها المادتان أدناه كما اقترحتهما:

-المادة 35: أنواع الجبايات والخدمات كافة في ​الدولة​ ب​الليرة اللبنانية​ وبالسعر الرسمي للـ $ بما فيها ​الخلوي​.

-المادة 32: ممنوع على أي مؤسسة في الدولة تقديم تبرعات ورعايات وهبات وغيرها من البعزقات السياسية".

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