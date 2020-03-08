ابو كسم للنشرة عن اشكال رعية مار زخيا: لا نستطيع تحميل المسؤولية للكهنة لانهم يطبقون القرارات

اشار رئيس ​المركز الكاثوليكي للإعلام​ الأب ​عبدو أبو كسم​ حول الإشكال الذي حصل في رعية مار زخيا ب​عجلتون​ بسبب المناولة المقدسة باليد في هذه الفترة فقط تطبيقا لقرار ​المطارنة الموارنة​، الى ان "الخوري لا يستطيع مخالفة قرار مجمع المطارنة والبطريرك، ونحن علينا تنفيذ قرار رؤسائنا، واوضح ان ​الانسان​ ​المسيح​ي الملتزم ولو لم يعجبه قرار معين يجب ان يلتزم به وبعدها يستكمل الاستفسار والتعبير عن رايه امام الاسقف".

واكد ابو كسم في حديث الى "​الخليج 365​" اننا "لا نستطيع تحميل المسؤولية للكهنة في الرعايا، وبالتالي المؤمن المسيحي المهم ان يعرف كيف يستقبل القربان في قلبه"، متسائلا "ماذا فعل الذي عطل القداس اليوم؟ موضحا انه "لم ياخذ القربان ولم ياخذ المسيح في قلبه".

وتابع ابو كسم قائلا "نحن نقدر المعترضين على القرار، ولكن يجب ان يطيعوا المسؤولين الروحيين، واطاعة المسؤولين الروحيين تعني اطاعة يسوع، ويجب تهدئة البال وان نصلي اكثر كي يستجيب الله دعواتنا وان يبعد عنا الامراض".