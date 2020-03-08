النشرة: سرقة سيارة على طريق عام قصرنبا في البقاع

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​البقاع​، عن "قيام مجهول صباح اليوم وفي وضح ​النهار​ ب​سرقة سيارة​ على طريق عام ​قصرنبا​ ​بدنايل​ في البقاع برفقة ابنه القاصر". إضغط للمزيد

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