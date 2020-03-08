راوول نعمه في يوم المرأة العالمي: انت نصف الاقتصاد وكل الحياة

اعتبر وزير ​الإقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في يوم ​المرأة​ العالمي، كل الدعم لتمكين المرأة ​الاقتصاد​ي الذي يساهم ب​تحقيق​ النهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة، فانت نصف الاقتصاد، وكل الحياة".

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